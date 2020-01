SAINT-JULIEN SUR DHEUNE : 2 femmes dérapent à 10 mètres d’intervalle

Les deux pertes de contrôle ont eu lieu ce lundi en début de matinée, sur la route du canal.

A.B.

Deux automobilistes circulant dans le sens Montchanin – Saint-Léger sur Dheune ont été victimes d’une perte de contrôle, ce lundi matin, sur la route du Canal, à la sortie d’Ecuisses, sur le territoire de la commune de Saint-Julien sur Dheune.Sur une chaussée verglacée, c’est d’abord la conductrice d’une Peugeot 208 qui a glissé et terminé dans le fossé. La Toyota Yaris qui suivait a elle aussi glissé pour terminer elle aussi dans le fossé.Les deux conductrices, à savoir deux jeunes femmes, ont été secourues par les sapeurs pompiers du Creusot et de Montchanin, sous les ordres du Lieutenant Lordel. Elles ont été transportées à l’Hôtel-Dieu pour des examens de contrôle.Les gendarmes de la communauté de brigades de Montchanin et du Creusot se sont rendus sur place pour procéder aux constatations. Les deux véhicules ont été enlevés par le garage «Le Relais de Savigny» à Blanzy et par le garage «DB Auto» de Torcy.