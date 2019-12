MONTCHNIN : Le trou du rond-point, avant le «trou bourguignon» du réveillon, pour un automobiliste

C'était mardi soir avant le réveillon.



Un automobiliste qui venait de Sennecey le Grand a fait le grand saut, mardi en début de soirée. Alors qu'il était sur la route de Saint-Symphorien de Marmagne pour le réveillon, une faute d'inattention, dans la nuit noire, a vu la voiture terminer dans le trou du rond-point du Pont Jeanne Rose. Un trou qui n'était pas un trou bourguignon, comme c'est de tradition dans les bons repas et les bons moments. Les pompiers du Creusot et de Montchanin, dépêchés sur place sous les ordres du Lieutenant Jacky Jatocha, ont pris en charge les trois occupants de la voiture qui étaient plus choqués que blessés et qui n'ont pas été transportés à l'Hôpital... Ils ont pu faire le réveillon, avec un peu de retard... et c'est tant mieux !Les gendarmes de la communauté de brigades de Montchanin et du Creusot se sont aussi rendus sur les lieux de l'accident, tandis que les agents de la DIR Centre Est ont sécurisé la zone jusqu'à l'enlèvement du véhicule.