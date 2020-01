MONTCHANIN : Une femme frappée par son conjoint à la station Total

Les gendarmes sont intervenus. Le compagnon violent a été placé en garde-à-vue.

A.B.

C’est un fidèle internaute qui a alerté creusot-infos. Lundi 6 janvier, en milieu d’après-midi, les clients de la station Total, au rond-point du Pont Jeanne Rose, au bord de la RCEA, à Montchanin, ont d’abord interloqués puis choqués par une altercation entre un homme et une femme. Le premier frappant la seconde à plusieurs reprises.Alertés par plusieurs témoins, les gendarmes de la communauté de brigades de Montchanin et du Creusot sont rapidement intervenus. Ils ont interpellé l’homme et pris en charge la femme.Celle-ci a été vue par un médecin qui a délivré une ITT de 10 jours, tandis que l’homme était placé en garde-à-vue.Les investigations des militaires ont permis d’établir qu’il s’agissait d’un couple en instance de séparation, originaire de la Région de Montceau. La femme était partie quelques jours et c’est son compagnon qui est venu la chercher, lundi après-midi, à la gare de Creusot TGV.Une dispute a alors éclaté et elle s’est poursuivie à la station Total où le conjoint était venu faire le plein de carburant. Une dispute qui a donc dégénéré voyant l’homme porter plusieurs coups à sa compagne. Les deux étant âgés d’une quarantaine d’années.Le compagnon violent a été placé en garde-à-vue et il l’était toujours lundi soir. A suivre…