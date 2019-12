MONTCHANIN : Un homme retrouvé mort dans l’Hôtel Formule 1

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer si la mort est d’origine criminelle ou pas.

En ce dernier jour de l’année 2019, c’est une macabre découverte qui a été faite dans une chambre de l’Hôtel Formule 1, près du rond-point du Pont Jeanne Rose, derrière la station Total, à Montchanin.Un homme a été retrouvé mort, par son compagnon de chambre. Immédiatement une enquête a été ouverte par les gendarmes de la communauté de brigades de Montchanin et du Creusot, sous les ordres de l’Adjudant-Chef Laurent Dardaine, rejoint par le Commandant Devaraine, adjoint au commandant de la compagnie de Gendarmerie d’Autun.La cellule d’identification criminelle de la gendarmerie de Saône-et-Loire, basée à Charnay lès Mâcon, a été mobilisée pour mener des investigations et procéder à des relevés.Selon les premiers éléments portés à la connaissance de creusot-infos, la victime aurait péri étouffé par une remontée gastrique de l’estomac qui lui aurait été fatale. Une remontée gastrique provoquée par, semble-t-il, une forte consommation d'alcool dans la soirée et dans la nuit.La victime est un homme d’une vingtaine d’années, originaire du département de l’Isère.Le Parquet de Chalon-sur-Saône a ordonné une autopsie qui devrait pratiquée jeudi à l’institut médico légal de Dijon. Il s’agira notamment de déterminer ce que l’homme avait consommé auparavant, dans les heures qui ont précédé sa mort par étouffement. D’où l’importance de l’autopsie et des analyses toxicologiques. A suivre…