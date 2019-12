MARMAGNE : Un tonneau sur la route de la gare TGV

L’accident s’est produit ce mercredi en début d’après-midi.

Un retraité d’Autun qui se rendait à la gare de Creusot TGV pour récupérer sa fille, n’a pas pu aller à bon port. Sa voiture a en effet glissé sur la chaussée dans un virage entre le Brizotin et le bourg de Marmagne sur la RD680. La perte de contrôle s’est terminée dans le ravin après un tonneau de la Peugeot 207. Les sapeurs pompiers du Creusot, dépêchés sur place sous les ordres du Lieutenant Nicolas Lordel, ont vu le conducteur qui était plus choqué que blessé. Il n’a pas été transporté à l’Hôtel-Dieu. Les gendarmes de la communauté de brigades de Montchanin et du Creusot se sont rendus sur place, jusqu’à l’enlèvement du véhicule par Renault AMC. Le retraité est lui rentré à Autun dans le taxi que sa fille a finalement pris à la gare de Creusot TGV…