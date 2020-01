LE CREUSOT : Attention aux voleurs de poule

Un fidèle de creusot-infos, domicilié rue de Montcoy a eu une fin d'année un peu désagréable : «Le jour de NOËL je me suis fais voler cinq poules. J'ai fait le tour des voisin mais ils ont rien vu.Il n'y a pas de plumes dans le poulailler ni sur le terrain, donc elles ont bien été volées.Mardi 31 décembre, en rentrant il me manquait encore une poule et là en pleine journée, puisque nous sommes partis à 14 h et rentrés à 17h30 en trouvant une poule de disparue.Donc si vous habitez a MONTCOY faite attention très attention». Message transmis aux fidèles de creusot-infos.