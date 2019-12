TRAFIC DE STUPEFIANTS : Un homme et une femme, originaires du Creusot, interpellés à leur descente d’avion, avec de la cocaïne

En matière de trafic de stupéfiants, tout est possible. Et si les go-fast avec de très importantes quantités transportées en voiture depuis les Pays-Bas, mais aussi depuis l’Espagne et le Sud de la France, sont courants, une autre technique vise à dissimuler de la drogue à l’occasion d’un voyage en avion, plutôt à bord dans long courrier.C’est ce qu’un homme et une femme, originaires de la région du Creusot, avaient décidé de faire sur un vol entre la Guyane et la métropole. Ils ont été interpellés à leur descente d’avion par les policiers de la PJ de Dijon. Ils avaient dissimulé chacun près de deux kilos de cocaïne dans des petits sacs en plastique, eux mêmes dissimulés dans des ceintures attachées à la taille.Le stratagème n’a pas fonctionné et les deux protagonistes ont été placés en garde-à-vue, puis en détention provisoire, avant de passer en comparution immédiate lundi, sauf s’ils demandent à être jugés ultérieurement pour préparer leur défense.