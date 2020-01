En ces lendemains de fête, on peut avoir mal à la tête sans ce que soit lié au monoxyde de carbone. Ainsi ce dimanche en début de matinée, les pompiers du Creusot ont été appelés rue des Acacias pour une suspicion de monoxyde de carbone, avec des personnes prises en maux de tête. Des analyses ont été effectuées et ont démontré que la présence de monoxyde de carbone n'était pas avérée. Notamment parce que le chauffage de l'immeuble concerné est collectif. Plus de peur que de mal.