LE CREUSOT : Originaires de Dijon, les deux sœurs accouchent à un jour d'intervalle, à la Maternité de l’Hôtel-Dieu

Il est des circonstances assez étonnantes. Sarah et Déborah Pintus ont, toutes les deux, grandi à Dijon. Toutes deux étaient enceintes et il n’était pas prévu qu’elles accouchent en même temps. Oui mais voilà, Sarah a donné naissance à Liséa le lundi 23 décembre, à 1h17 du matin (cliquez ici pour voir le carnet rose) et Déborah a donné naissance à Thessa, le lendemain, le mardi 24 décembre à 21h30 ( cliquez ici pour voir le carnet rose) Où l’histoire est encore plus étonnante, c’est que Sarah a accouché avec trois semaines d’avance, quand Déborah a elle accouché plus tard que prévu… «J’ai été provoquée et normalement j’aurai dû être à la maison pour Noël. Les deux frangines ont finalement passé Noël ensemble à la maternité de l’Hôtel-Dieu avec leurs parents et tous leurs enfants… Et uniquement des filles s’il vous plait. Liséa est en effet la troisième fille de Déborah et Thessa la cinquième fille de Déborah. Petite précision, les papas «dont la petite graine» déterminent le sexe, ne sont pas frères ! Ils travaillent juste tous les deux au Creusot.