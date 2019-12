Elle a poussé son premier cri le dimanche 22 décembre, à 11h45, à la Maternité de l’Hôtel-Dieu au Creusot. Shaïna pesait 3,250 kilos et mesurait 47,5 centimètres. Elle est le troisième enfant d’Alexandra Deniau et d’Anthony Mazoyer, chauffeur routier. C’est au Creusot, aux côtés de Noélynn qui a 5 ans et de Wendy, qui a 22 mois, que Shaïna a passé son premier Noël.