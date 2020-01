CARNET ROSE : Naomie GUICHARD

Naomie a un privilège : elle est le tout premier bébé à être né en 2020 à la maternité de l'Hôtel Dieu du Creusot. Et la demoiselle a été très sage. Elle a en effet gentiment attendu que sa maman ait terminé le réveillon pour commencer de se manifester.Naomie est donc venue au monde le 1er janvier à 13 h 19. Elle pesait 3,420 kg pour 49,5 cm. Elle est le deuxième enfant de Jonathan Guichard, cuisinier au restaurant l'Albatros à Montchanin, et de Lora Andrzejewski, préparatrice de commande chez Lidl. C'est à Blanzy, où le couple est domicilié, que Naomie va commencer de grandir. Et nul doute que Dahlia, sa grande soeur de 3 ans, sera aux petits soins pour elle !