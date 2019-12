CARNET ROSE : Marylou Juilliard est née le jour de Noël

C'est un bébé de Noël et le plus beau des cadeaux que pouvaient espérer Audrey et Valentin ses parents ; en effet Marylou est née ce mercredi 25 décembre à 03h48 à la maternité de l'Hôtel-Dieu du Creusot et pesait 3,080kg. Il y avait beaucoup de monde pour l'arrivée de la demoiselle ce mercredi en fin d'après-midi dont Charly et Noa, ses cousins.

Audrey sa maman est négociatrice en immobilier chez Immoprost au Creusot et Valentin Juilliard son papa est pédicure-podologue, ils résident au Creusot où Marylou va commencer de grandir entourée par l'amour d'une grande et chaleureuse famille.