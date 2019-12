CARNET ROSE : Lola Berger

A quelques jours de Noël, Elodie et Romain viennent de recevoir un bien joli cadeau. Un cadeau qui pèse 2,880 kilos et pèse 48 centimètres. C’est en effet ce mardi 17 décembre à 2 h 57 que Lola a poussé son premier cri à la Maternité du Centre Hospitalier d’Autun.Et c’est toute la famille qui est en admiration devant elle. Pour Fatima et Francisco, il s’agit en effet de leur premier arrière petit-enfance. Tout comme pour Carlos, heureux grand père pour la première fois.Elodie est dérouleuse en imprimerie, tandis que Romain est agriculteur. C’est à Saint-Didier sur Arroux que Lola va débuter sa croissance.