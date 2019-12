CARNET ROSE : Liséa Capdevielle

Hanae qui a eu 6 ans le 4 novembre et Soline, qui aura 4 ans le 12 mars, auront eu un cadeau de Noël bien avant l’heure… Leur petite sœur Liséa a poussé son premier cri le lundi 23 décembre, à 1h17, à la Maternité de l’Hôtel-Dieu au Creusot. Liséa ne voulait pas rater Noël, puisqu’elle est arrivée avec 3 semaines d’avance. Cette charmante demoiselle pesait 2,340 kilos et mesurait 45 centimètres. Elle est donc le troisième enfant de Sarah Pintus et d’Anthony Capdevielle. Sarah, qui est originaire de Dijon, est professeur des écoles à la Maternelle Raymond Rochette au Creusot. Anthony, qui est originaire de Mazenay, commune de Saint-Sernin du Plain, est tourneur à l’entreprise Thermodyn au Creusot. La famille est établie au Breuil.