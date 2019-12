CARNET ROSE : Eléonore Rollet

Elle est le deuxième enfant de Rose-Marie Theureau et de Jessy Rollet. Eléonore est née le vendredi 27 décembre, à 12h37, à la Maternité de l’Hôtel-Dieu au Creusot. La demoiselle, arrivée avec 2 semaines d’avance, pesait 2,930 kilos et mesurait 47 centimètres. Sa maman, qui a grandi à Joncy, est aide-soignante en recherche d’emploi. Son papa, qui a grandi à Saint-Vallier, est installateur thermique pour le compte de l’entreprise Bonnet Desroches à Saint-André le Désert. C’est aux côtés d’Ayden, 16 mois, qu’Eléonore va sagement et, bien au chaud, attendre l’arrivée du printemps.