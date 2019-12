Avis de remerciements : Monsieur Marcel ADAMI

> ÉTAT CIVIL > Décès - Remerciements

Montceau-les-Mines.



Monique Adami et ses enfants,

très touchés des nombreux témoignages

de sympathie et d'amitié lors du décès de



Monsieur Marcel ADAMI

et dans l'impossibilité de répondre à tous,

vous remercient sincèrement

et vous assurent de leur profonde reconnaissance.

La quête au profit de la Ligue contre le Cancer

a produit la somme de 630 euros.



P.F. BRELAU Blanzy 03.85.68.18.76