Avis de décès : Olivia CARVALHO DE OLIVEIRA, née DE LEMOS

Le Creusot, Marmagne,

Le Breuil, Angoulême,

Autun, Portugal

Olivia CARVALHO DE OLIVEIRA

née DE LEMOS

Carlos,

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

TEL : 03.85.55.36.56

Adelino et Maria Amélia,Gloria et Christophe,José et Nadia,Maria et Sylvain,ses enfants et leurs conjoints ;Ses neuf petits-enfants ;ainsi que toute la famille et amisont la douleur de vous faire partdu décès desurvenu le 18 décembre,à l’âge de 83 ans.Olivia repose auFunérarium de l’Hôtel Dieu.Ses obsèques religieuses auront lieule lundi 23 décembre 2019 à 14 heures,en l’église Saint Henri.La famille rappelle à votre souvenirson époux,né le 18 décembre 1934 décédé en 2011.Fleurs naturelles uniquement.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.