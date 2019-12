Avis de décès : Monsieur Serge ROBUFFO

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Le Creusot



Madame Sonia DISSEIX,

sa compagne ;

Enzo et Kevin,

ses enfants ;

Les familles DISSEIX, MARTIN,

ROBUFFO, LAMOUR,

PIAUD, GERME,

ainsi que toute sa famille

et ses proches ;

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Monsieur Serge ROBUFFO

survenu le 29 décembre,

à l’âge de 52 ans.

Serge repose au complexe funéraire

10 rue de Pologne au Creusot.

La cérémonie religieuse aura lieu

le jeudi 2 janvier à 14h30

en l’Eglise Saint Eugène,

suivie de son inhumation

au cimetière Saint Eugène.

Condoléances sur registres

Une urne sera mise en place à l’église

afin de soutenir la famille dans

cette douloureuse épreuve.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



P.F. Roc’Eclerc 26 Bd Henri Paul Schneider 71200 Le Creusot 03.85.55.03.50