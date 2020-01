Avis de décès : Monsieur Roger DESSENDRE

SAINT MAURICE LES COUCHES, APPOIGNY (89)

Roger DESSENDRE

Pompes Funèbres FRANCK

1 Bis Grande Rue

71490 COUCHES

03 85 41 39 78

Charlotte DESSENDRE, son épouse ;Jean-Claude et Marie-Anne,Mireille et Gérard,Ses enfants ;Thibaud, Héloïse,Alexandre, Guillaume, Mélanie,Ses petits-enfants ;Ainsi que toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès deSurvenu le 2 janvier à l’âge de 88 ans.La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à 14h30 en l’église de Saint Maurice Les Couches.La famille remercie tout le personnel médical du couchois pour leur professionnalisme et leurs bons soins, ainsi que les docteurs, les pharmaciens, Yannick et les infirmières, le personnel de l’EHPAD « Les Myosotis » de Couches qui se sont occupés de Roger.Pas de fleurs, des messes et des prières.Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.