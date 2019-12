Avis de décès : Monsieur Pascal POLETTI

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

MONTCEAU-LES-MINES



Manon et Lilian ,

ses enfants ;

Monsieur et Madame POLETTI,

ses parents ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Monsieur Pascal POLETTI

survenu subitement à l’âge de 56 ans.

Un recueillement en sa mémoire aura lieu

le mardi 24 décembre à 13h15

en la salle omni-cultes

du crématorium du Creusot

suivi de la crémation.

La dispersion des cendres aura lieu

le même jour à 17 heures

au cimetière du Bois-Roulot.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

Ni fleurs, ni plaques.



P.F. Roc’Eclerc 12 rue des Chavannes 71300 Montceau-les-Mines 03.85.67.10.10