Avis de décès : Monsieur Henri FOUCHEROT

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

MONTCENIS

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (42)

MESVRES



Nicole et Daniel LEBEAU,

sa fille et son gendre ;

Arnaud et Thibault BULLIOT,

ses petits-fils ;

Julie et Sofia,

ses arrière-petites-filles ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Monsieur Henri FOUCHEROT

survenu le 5 janvier,

dans sa 99ème année.

Le défunt repose au complexe funéraire

3 Place de l’Etang de la Forge au Creusot.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

le vendredi 10 janvier à 10 heures,

en l’église Saint-Henri, au Creusot.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



ROC –ECLERC 26 Bd H. Paul Schneider 71200 LE CREUSOT 03/85/55/03/50