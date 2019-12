Avis de décès : Monsieur François SAUVAGEOT, dit «Roland»

Le Creusot

Pascale et Camille BOCQUELsa fille et son gendre.Philippe SAUVAGEOT et Aurélie,son fils et sa compagne ;Adrien,Guillaume et sa compagne,Jordan, Jocelyn, Lucas et Jules,ses petits-fils ;Alison et Louison ,ses arrière-petites-filles ;ses belles-sœurs et beaux-frères ;ses neveux et nièces ;ainsi que toute la familleont la douleur de vous faire partdu décès desurvenu le 30 décembre,à l’âge de 84 ans.François repose au complexe funéraireViollon, 10 rue de Pologne au Creusotoù vous pourrez lui rendre visite àpartir du jeudi 2 janvier à 10h15.Ses obsèques civiles seront célébréesle samedi 4 janvier à 15h15en la Salle de Cérémoniedu Crématorium du Creusot.Ni plaque ni fleurs.La famille rappelle à votre bon souvenir,son épouse décédée en 2019 etson frère décédé en 2017.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.