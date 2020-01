> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Ecuisses

Monsieur Louis HAUTEVELLE,

son papa ;

Ses frères et sœurs ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Monsieur Daniel HAUTEVELLE « dit Neness »

survenu à l’âge de 64 ans.

Selon ses dernières volontés, ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.





Pompes Funèbres GEROMET 78 avenue de la République 71210 MONTCHANIN 03 85 78 15 78