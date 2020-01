Avis de décès : Monsieur Bernard DOIGNON

Le Breuil, Epervans, Chagny

Monsieur Bernard DOIGNON

Pompes Funèbres Viollon

8 rue de Pologne

71200 Le Creusot

Tel : 03.85.55.36.56

Monique DOIGNON,son épouse ;Murielle et Didier CHARLEUX,Emmanuelle et Didier PERRUSSON,ses filles et ses gendres ;Jonathan,Marine et Yannick,Quentin et Manon,Benoît et Maeva,Gaël et Alexane,ses petits-enfants ;Elio,son arrière-petit-fils ;Andrée et René † PREVOSTsa sœur et son beau-frère.Nicole et Jean Claude GAUDILLERE,Marie-Claire et Denis † FOUQUERANDses belles-sœurs et beaux-frères ;Ses neveux et nièces ;Ses cousins et cousines ;ainsi que toute la familleont la tristesse de vous faire partdu décès desurvenu le 5 janvier,à l’âge de 81 ans.Bernard repose au complexe funéraireViollon, 10 rue de Pologne au Creusot.Ses obsèques religieuses seront célébréesle jeudi 9 janvier à 14 heuresen l’Eglise Saint Eugène du Creusotsuivie de l’inhumationau cimetière de CHAGNY.Fleurs naturelles uniquement.La famille remercie l’ensembledu personnel des Reflets d’Argentpour leur gentillesse de leur dévouementainsi que les personnes quiprendront part à leur peine.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.