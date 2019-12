Avis de décès : Monsieur Armand POTIN, dit «Félix»

Montceau les Mines

Jeannine POTIN,son épouse ;Geneviève POTIN et Jean-Claude ROCHER,sa fille et son compagnon ;Laurent POTIN † et Nathalie GIUSTI,son fils et sa belle-fille ;Estelle Laura, Audrey et Quentinses petits-enfants ;Méline,son arrière-petite-fille ;Nicole et Pierre LIMOSIN ;sa sœur et son beau-frère ;ainsi que toute la famille et ses amis,ont la tristesse de vous faire partdu décès desurvenu le 16 décembre,à l’âge de 79 ans.Armand repose au complexe funéraireViollon, 10 rue de Pologne à Le Creusot.Ses obsèques civiles auront lieule samedi 21 décembre à 13h15,en la Salle de Cérémoniedu Crématorium du Creusot.Fleurs naturelles uniquementCet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.