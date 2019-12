Avis de décès : Monsieur Alain DESSERTENNE

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Montchanin - Sanvignes-les-Mines

Montceau-les-Mines





Mme Alice Dessertenne,

son épouse ;

Cédric et Marie-Laure Dessertenne,

Christelle Dessertenne et Cyril,

ses enfants ;

Manon, Lou, Clément,

ses petits-enfants adorés ;

Marie-Thérèse et Patrice Durand,

sa belle-sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

et tous ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès à l'âge de 68 ans de



Monsieur Alain DESSERTENNE

Alain repose au funérarium du Bassin Minier,

37 avenue de Rugny à Montceau, le Bois du Verne.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

vendredi 20 décembre à quatorze heures en l'église de Montchanin,

suivies de la crémation.

Fleurs naturelles.

La famille rappelle à votre souvenir son frère

Gérard

décédé en 2016.

Ce présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.







PF Brelau Blanzy 03 85 68 18 76