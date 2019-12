Avis de décès : Monique GERIZIER, née ROISOT

Saint Firmin, Le Creusot

Gisèle et Patrice,Paulette et Nestor,Daniel et Anne-Marie,Patrick,Christelle,ses enfants ;Noémie, Elodie, Laetitia,Mickaël et Kévin,ses petits-enfants ;Mendy, Yanis, Jade, Shana,Cameron, Pierre-Louis,Noé, Louis-Gabriel,ses arrières petits-enfants ;Sa sœur,Ses beaux-frères et belles-sœurs,Ses neveux et nièces,Ses cousins et cousines,ainsi que toute la famille et amisont la douleur de vous faire partdu décès desurvenu le 16 décembre,à l’âge de 78 ans.Monique repose au Complexe Viollon,10 rue de Pologne au Creusot.Ses obsèques religieuses auront lieu levendredi 20 décembre à 14h30,en l’église de St Firmin.La famille rappelle à votre souvenirson époux décédé en 2016 ;son fils décédé en 1990.La famille remercie le personneldu service d’hémodialysede l’hôpital de Chalon,les infirmières à domicile, ainsi quele personnel ambulancier pourleur gentillesse et leur dévouement.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.