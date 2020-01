Avis de décès : Michel TISSIER

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Le Creusot

Saint-Symphorien-de-Marmagne



André Briet et Nicole,

son beau-frère ;

Séverine Briet et Wilfried,

sa nièce ;

Ses cousins et cousines,

son oncle et ses tantes ;

ainsi que toute sa famille ;

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Michel TISSIER

survenu le 4 Janvier,

à l’âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

le Mercredi 8 Janvier à 14 heures,

en l’église St Henri au Creusot.

Condoléances sur registres.

La famille remercie le personnel

de l’EHPAD les Reflets d’argent

au Creusot pour leur

gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



Pompes Funèbres JONDEAU 12 route d'Autun 71190 ETANG SUR ARROUX Tél : 03 85 82 24 60