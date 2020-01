Avis de décès : Mademoiselle Valérie TOLBIAC

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Montceau-les-Mines,

Chalon-sur-Saône, Dijon,

Mellecey.



Monsieur Bernard et Louisette Tolbiac,

son papa et sa belle-mère ;

Jean-Philippe et Monique Tolbiac,

son frère et sa belle-sœur ;

Sandrine et Frédéric Meunier,

sa sœur et son beau-frère ;

Romain et Celina, Kévin, Chloé et Sylvain, Nathan,

ses neveux et nièces ;

Théo, son petit-neveu ;

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès soudain de



Mademoiselle Valérie TOLBIAC

survenu à l'âge 52 ans.

Valérie repose à la chambre funéraire du bassin minier 37 avenue de Rugny à Montceau.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

mardi 7 janvier à dix heures en l'église de Bellevue

suivies de l'inhumation au cimetière de Lucenay-L'Evêque.

La famille rappelle à votre souvenir sa maman

Anne-Marie décédée en 1982.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.



PF Brelau Montceau 03 85 58 70 97