Avis de décès : Madame Suzanne CLAIR née CANNET

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Saint-Bérain-sous-Sanvignes

Noël et Danielle Clair,

Evelyne Jusseau,

Nadine et Patrick Vincent,

Jérôme et Séverine Clair,

ses enfants ;

Benoît et Lucile, Sylvain, Sébastien, Benjamin et Vanessa,

Anthony et Marine, Julie et Geoffrey, Aurélien, Estelle et Florian, Antonin,

ses petits-enfants ;

Corentin, Aloïs, Loélie, Ophélie, Lisaline, Maxence, Agathe,

ses arrière-petits-enfants ;

les familles Clair, Cannet, Vernay, Bourgeon, Badey,

ses sœurs , son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès à l'aube de ses 89 ans de



Madame Suzanne CLAIR née CANNET

La défunte repose au funérarium du Bassin Minier, 37 avenue de Rugny à Montceau, le Bois du Verne.

Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 26 décembre à dix heures trente en l'église de Blanzy, suivies de l'inhumation au cimetière de Blanzy.

Les condoléances seront reçues sur registres.

Fleurs naturelles uniquement.



Un grand merci à l'ensemble du personnel de Domisol et de l'EHPAD La Roseraie pour leur gentillesse et leur dévouement.



La famille rappelle à votre souvenir son époux

Jean décédé en 2017.

Ce présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.





PF Brelau Blanzy 03 85 68 18 76