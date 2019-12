Avis de décès : Madame Simone BESSON, née LORBOIS

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Saint Eusèbe



Jacky BESSON,

son époux ;

Angélique et Benjamin,

Amandine et Jean,

ses enfants ;

Mathias et Lucile,

ses petits-enfants adorés ;

Sa sœur et ses frères ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères ;

Ses nièces et neveux ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Madame Simone BESSON née LORBOIS

survenu à l’âge de 72 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

lundi 30 décembre à 14 H30 en,

l’église du bourg de Saint Eusèbe.

La famille remercie le personnel soignant

qui l’a accompagnée ainsi

que toutes les personnes qui

prendront part à sa peine.



Pompes Funèbres GEROMET 78 avenue de la République 71210 MONTCHANIN 03 85 78 15 78