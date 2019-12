Avis de décès : Madame Rose BARNAY, née DÉTRONCHET

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

SAINT PRIX



Roland BARNAY, son époux,

Rémi et Marie-Jo BARNAY,

Henri et Marie-Claude BARNAY,

Cécile et Philippe BOIVIN,

Pierre et Chantal BARNAY,

ses enfants,

Loïc, Héloïse, Guillaume,

Anaïs, Étienne,

ses petits-enfants,

Yvonne LAGNEAU,

sa cousine,

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Madame Rose BARNAY née DÉTRONCHET

survenu le 25 Décembre,

à l’âge de 88 ans.

Rose repose à la chambre

funéraire Autunoise ROC-ECLERC.

La cérémonie religieuse sera célébrée

le Samedi 28 Décembre à 14 Heures,

en l’église de Saint Léger sous Beuvray.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



