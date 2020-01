Avis de décès : Madame PRUDHON Amélie, née DE SOUZA

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Montchanin



Joseph DE SOUZA

son frère ;

Nathalie ;

sa nièce ;

Emilie et Marc ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que la famille FAIZANT

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Madame PRUDHON Amélie née DE SOUZA

survenu le 3 Janvier,

à l’âge de 92 ans

La défunte repose

au complexe funéraire GEROMET,

rue du cimetière 71210 Montchanin.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

le mercredi 8 Janvier à 10 heures en

l’église saint Vincent de Paul MONTCHANIN.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille rappelle à votre bon souvenir,

Serge PRUDHON son époux décédé en 2017.

Condoléances sur avis-de-deces.net.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements



Pompes Funèbres GEROMET 78 avenue de la République 71210 MONTCHANIN 03 85 78 15 78