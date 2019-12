Avis de décès : Madame Pierrette PORTE, née COULON

Paray le Monial -- Montchanin

Chagny -- Chalon sur Saône

Madame Pierrette PORTE

née COULON

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

TEL : 03.85.55.36.56

Dominique et Bernard,Catherine et Didier,Véronique et Fabien,ses enfants ;Maud et Sébastien,Mélanie et Mickaël,Tom et Laura,Alexandre,Nina et Miles,Gabriel,ses petits-enfants ;Paul, Mona, Mathilda et Lili,ses arrière-petits-enfants ;ainsi que toute la famille et amisOnt la tristesse de vous faire partdu décèssurvenu à l’âge de 84 ans.La défunte repose à la chambreFunéraire de Montchanin.Ses obsèques civiles auront lieule samedi 4 janvier à 13h15,en la salle de cérémoniedu Crématorium du Creusot.La famille remercie le personnelde l’Ehpad de la Roseraie poursa gentillesse et son dévouement.Ni fleurs, ni plaques.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.