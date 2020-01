Avis de décès : Madame Michelle LARGE née SACLIER

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Le Creusot - Broye - Montcenis

Monsieur Guy LARGE,

Son époux ;

Didier ( †) et Françoise LARGE





Thierry et Véronique LARGE,

Ses enfants ;

Gaultier LARGE et Anaïs,

Agathe LARGE,

Ses petits-enfants ;

Charlotte,

Son arrière-petite-fille ;

Edith et Vinicio BERTOCCI

Sa sœur et son beau-frère ;

Ainsi que toute sa famille ;



Ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Michelle LARGE née SACLIER

Survenu le 31 décembre 2019 à l’âge de 87 ans.



Michelle repose au complexe funéraire 10 rue de Pologne au Creusot.



La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 janvier 2020 à 10 heures 30 en l’Eglise Saint Laurent, suivie de la crémation à 12 heures 00.



La famille rappelle à votre souvenir

Didier Son fils décédé en décembre 2018.



Condoléances sur registres .

Ni fleurs, ni plaques.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.





P.F. Roc’Eclerc 26 Bd Henri Paul Schneider 71200 Le Creusot 03.85.55.03.50