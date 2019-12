Avis de décès : Madame Marie-Thérèse JOYEUX

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Paris - Etang-sur-Arroux

Auxy - Glux-en-Glenne



Françoise et Gérard Rossi,

Gérard et Michelle Joyeux,

ses enfants ;

Ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Ses neveux, nièces,

petits-neveux, petites-nièces,

arrière-petits neveux

et arrière-petites-nièces ;

vous font part du décès de



Madame Marie-Thérèse JOYEUX

survenu le 15 Décembre,

dans sa 96ème année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le

Samedi 21 Décembre à 10 heures,

en l’église d’Etang sur Arroux

suivie de l’inhumation au

cimetière de Glux-en-Glenne.

Condoléances sur registres.

Marie-Thérèse repose

à la chambre funéraire Jondeau

10 rue d’Autun à Etang sur Arroux.

La famille remercie l’ensemble du personnel

de la Maison de Famille de Bourgogne

pour leur gentillesse et leur dévouement

et rappelle à votre souvenir son petit-fils

Eric, décédé en 1971 et sa petite-fille

Karine, décédée en 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



Pompes Funèbres JONDEAU 12 route d'Autun 71190 ETANG SUR ARROUX tél : 03 85 82 24 60