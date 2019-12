Avis de décès : Madame Marie-Thérèse BRUNET, née RAVEL

Le Creusot

Madame Marie-Thérèse BRUNET

née RAVEL

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

TEL : 03.85.55.36.56

Jean BRUNET,son époux ;François , Marie-Pierre et Vincentses enfants ;Rowann, Salomé, Pauline et Hugo,ses petits-enfants ;Ses neveux et nièces ;ainsi que toute la famille et ses amis,ont la tristesse de vous faire partdu décès desurvenu le 22 décembre,à l’âge de 82 ans.Selon ses dernières volontés,ses obsèques ont eu lieudans l’intimité familiale.Ni plaque ni fleurs.La famille remercie l’ensembledu personnel médical del’EHPAD de MONTCENIS poursa gentillesse et son dévouement.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.