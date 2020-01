Avis de décès : Madame Madeleine PAYEN Née MERMET-LYAUDOZ

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

AUTUN

TAVERNAY

MONTHELON

LE BREUIL



Roselyne et Claude DESCHAMPS,

Marlène et Bernard BAZOT,

André et Patricia PAYEN, ses enfants,

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que toute la famille

?ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Madeleine PAYEN Née MERMET-LYAUDOZ

survenu à Autun, le 3 Janvier 2020 à l’âge de 90 ans.

Madeleine repose à la chambre funéraire Autunoise Roc-Eclerc.

?La cérémonie religieuse sera célébrée

le Mercredi 8 Janvier 2020 à 15 heures

en l’église Saint-Jean d’Autun

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Roger, décédé en 1982 .

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



Pompes Funèbres Autunoises ROC - ECLERC 03.85.86.35.76