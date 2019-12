Avis de décès : Madame Laurence PEREIRA, née MARQUES

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

LE CREUSOT



Georges et Agnès,

Antoine et Magali,

Nathalie et Bruce,

ses enfants ;

Marc, Olivier, Denis, Thomas,

Paul, Rémy et Jimmy,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Madame Laurence PEREIRA née MARQUES

survenu le 21 décembre,

à l’âge de 79 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu

le mardi 24 décembre à 14h30

en l’église Sainte Henri.

La famille rappelle à votre souvenir,

Auguste, son époux, décédé en 2013.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



POMPES FUNEBRES VIOLLON 8 RUE DE POLOGNE 71200 LE CREUSOT TEL : 03.85.55.36.56