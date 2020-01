Avis de décès : Madame Jocelyne MEUNIER

Le Creusot,

Madame Jocelyne MEUNIER

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

Julien et Eileenson fils et sa compagne,Anna et Maëlses petits enfants,ainsi que toute la familleont la tristesse de vous faire part du décès desurvenu le 03 janvier à l'âge de 62 ans.Ses obsèques religieuses seront célébréesle jeudi 9 janvier 2020 à dix heures en l'Eglise Saint Eugène du Creusot.Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.