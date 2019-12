Avis de décès : Madame Joaquina ALBEROLA, née MAESO NAVARETTE

Le Creusot, Espagne

Madame Joaquina ALBEROLA

née MAESO NAVARETTE

Salvador ALBEROLA,

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

TEL : 03.85.55.36.56

Salvador et Françoise ALBEROLA,Thérèse GARCIA,Carmen et Pascal DOUA,Agustin et Stéphanie ALBEROLA,ses enfants ;Yves, Cindy, Charlotte, Elodie,Laura, Caroline, Yannis,Elora, Anäelle et Lena,ses petits-enfants ;Hugo, Elea, Nolhan,Tessa, Stella et Evan,ses arrières petits-enfants ;Ses frères ;Ses belles-sœurs et beaux-frères ;sSs neveux et nièces ;ainsi que toute la familleont la douleur de vous faire partdu décès desurvenu le 31 décembre,à l’âge de 89 ans.Joaquina repose aufunérarium de l’Hôtel-Dieu,Avenue Saint Sauveur au Creusot.Ses obsèques religieuses seront célébréesle lundi 6 janvier à 14h30,en l’église Saint Henri du Creusot.Fleurs naturelles uniquementLa famille rappelle à votre bon souvenir,son époux décédé en 2015.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.