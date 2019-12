Avis de décès : Madame Jeannine LARUE, née BOUILLOT

Le Creusot

Madame Jeannine LARUE

née BOUILLOT

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

TEL : 03.85.55.36.56

Michelle et Raymond RAULOTsa sœur et son beau-frère ;Georges LARUE et Ginette,son beau-frère et sa belle-sœur ;Simone et Pierre PONCET ;sa belle-sœur et son beau-frère ;ses neveux et nièces ;ainsi que toute la famille et ses amis ,ont la tristesse de vous faire partdu décès desurvenu le 25 décembre,à l’âge de 84 ans.Jeannine repose au complexe funéraireViollon, 10 rue de Pologne au Creusot.Ses obsèques religieuses seront célébréesle mardi 31 décembre à 11h15,en la Salle de Cérémoniedu Crématorium du Creusot.Ni plaque ni fleurs.La famille remercie l’ensembledu personnel du service NEPHROLOGIE,dialyse de l’Hôpital de Chalon sur Saônepour leur gentillesse et leur dévouementainsi que ses infirmières à domicileet ses amies proches présentes auprès d’elle.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.