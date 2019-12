Avis de décès : Madame Jacqueline NICOD née LEBLANC

Perreuil, Chalon sur Saône

Madame Jacqueline NICOD

Née LEBLANC

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

TEL : 03.85.55.36.56

Françoise et Patrick DESPREZ,sa fille et son gendre ;Marine et Saïd ALWAFIK,Mathieu,ses petits-enfants ;Aya et Anissases arrière-petites-filles ;ainsi que toute la famille et ses amis,ont la tristesse de vous faire part du décès desurvenu le 22 décembre à l’âge de 92 ans.Jacqueline repose au complexe funéraire Viollon, 10 rue de Pologne au Creusot.Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 30 décembre 2019 à neuf heures quinze en la Salle de Cérémonie du Crématorium du Creusot.Fleurs naturelles uniquement.La famille remercie l’ensemble du personnel de l’EHPAD « LES REFLETS D’ARGENT » du Creusot pour leur gentillesse et leur dévouement.Condoléances sur avis-de-deces.net Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.