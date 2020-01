Avis de décès : Madame Irène MARIUS née TOMICKI

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Montceau-les-Mines,

Annemasse,

Saint-Bérain-sous-Sanvignes



Aline Sibka,

Dominique et Jean-François Gagne,

Georges et Jocelyne Barczewski,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Hélène Gacek,

sa sœur ;

ses neveux, nièces ;

toute sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Irène MARIUS née TOMICKI

survenu à l'âge de 88 ans.

La défunte repose à la chambre funéraire du bassin minier

37 avenue de Rugny à Montceau.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

mardi 7 janvier à onze heures en l'Eglise Notre Dame

suivies de la crémation.

Les condoléances seront reçues sur registres.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.



PF Brelau Montceau 03 85 58 70 97