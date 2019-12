Avis de décès : Madame Ginette BONCI, née REDON

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Montchanin



Régine et Alain PETITEVILLE,

Philippe et Laurent BONCI-THIROT,

ses enfants ;

Stéphane et Véronique,

Cécilia et Michel,

Katleen et Tony,

ses petits-enfants ;

Alice, Léa, Thibault, Candice,

Zoé, Clara, Noha, Lucie,

ses arrière-petits-enfants ;

Héléna, Aaron, Stelina,

Connor, Ambre, Jimmy,

ses arrières-arrières petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Madame Ginette BONCI née REDON

survenu à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

le samedi 4 janvier à 10 heures

en l’église de MONTCHANIN.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements



Pompes Funèbres GEROMET 78 avenue de la République 71210 MONTCHANIN 03 85 78 15 78