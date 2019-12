Avis de décès : Madame Georgette VACHEY, née GAILLARD, dite «Zette»

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Montchanin, Ecuisses, St Rémy



Raymond et Marie-Ange VACHEY,

Jean Pierre et Evelyne VACHEY,

ses enfants ;

Arnaud et Marie-Geneviève,

Bertrand et Sylvie,

Cyril et Laetitia,

ses petits-enfants ;

Arthur, Jules, Lilian, Hippolyte,

Aurane, Margaux et Naël,

ses arrière-petits-enfants adorés ;

Roger et Jacqueline GAILLARD,

son frère et sa belle-sœur ;

Ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Madame Georgette VACHEY née GAILLARD dite «Zette»

survenu le 18 décembre,

à l’âge de 93 ans.

Georgette repose au complexe funéraire

Geromet rue du cimetière à Montchanin .

Ses obsèques religieuses seront célébrées

le samedi 21 décembre à 14 heures,

en l’église de MONTCHANIN.

La famille remercie le Directeur,

le personnel de la Résidence Louis Farastier

ainsi que ses infirmières

et le personnel de Domisol.

Elle rappelle à votre souvenir,

Lucien, son époux, décédé en 1983 ;

Dédé, son frère, décédé en 2010.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



Pompes Funèbres GEROMET 78 avenue de la République 71210 MONTCHANIN 03 85 78 15 78