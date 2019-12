Avis de décès : Madame Gabrielle MALOT, née CONTASSOT

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Le Creusot - Uchon



Jean-Michel et Marie-France MALOT,

Christine MALOT,

ses enfants ;

Sibil et Paul,

Benjamin et Constance,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille ;

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Madame Gabrielle MALOT née CONTASSOT

survenu dans sa 100ème année.

Ses obsèques auront lieu

le lundi 6 janvier à 14 heures,

en l’église d’Etang sur Arroux

suivi de l’inhumation au

cimetière de Montchanin.

La défunte reposera

à partir du jeudi 2 janvier

à la chambre funéraire JONDEAU

10 rte d’Autun à Etang Sur Arroux.

Condoléances sur registre.

La famille rappelle à votre souvenir,

Jacqueline CONTASSOT, sa sœur, décédée en 2012 et

André MALOT, et son époux, décédé en 2013.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



Pompes Funèbres JONDEAU 12 route d'Autun 71190 ETANG SUR ARROUX tél : 03 85 82 24 60