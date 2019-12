Avis de décès : Madame Clotilde LARGERON, née POLO

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Montcenis,

Montluel (01)

Venissieux (69)



Robert LARGERON,

son époux ;

Sylvie et Yves DELSARTE,

Viviane et Laurent ARBIBOU,

ses enfants ;

Joris, Anna, Julie et Anaïs,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Madame Clotilde LARGERON née POLO

qurvenu le 19 décembre,

à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu

le mardi 24 décembre à 14h30

en l’église de Montluel (01).

Sylvie et Viviane tiennent à faire

des remerciements appuyés

à toute l’équipe des Reflets d’Argent

et leur expriment leur

infinie reconnaissance.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



