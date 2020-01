Avis de décès : Madame Christiane TAVERNIER, née CORBANESE

Le Creusot

Montceau les Mines

Madame Christiane TAVERNIER

née CORBANESE

Pompes Funèbres Viollon

8 rue de Pologne

71200 Le Creusot

Tel : 03.85.55.36.56

Stéphanie et Caroline,ses filles et leurs conjoints ;Johan, Julie et Violette,ses petits-enfants ;ainsi que toute la famille et amisont la tristesse de vous faire partdu décès desurvenu le 5 janvier,à l’âge de 70 ans.La défunte repose au Complexe funéraireViollon 10 rue de Pologne au Creusot,où ses obsèques civiles auront lieule vendredi 10 janvier à 15h15.Ni fleurs, ni plaques.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements