Avis de décès : Madame Cécile PEDICONE née GIANNIERI

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

LE CREUSOT

ITALIE



Joseph et Monique PEDICONE,

Dominique et Régine PEDICONE,

Carla et Alexandre VEGA,

Béatrice et Serge PAUC,

Loridane et Jean-Joseph BENAVIDES,

Oswaldo et Catherine PEDICONE,

Anne-Marie et Eric MICHON,

Emilia et Pascal LAMAIN,

Antoine PEDICONE et Muriel,

Lucien et Anne PEDICONE,

Gaëtana PEDICONE et Miguel,

Joseph et Eliane PEDICONE,

Noëlle PEDICONE,

ses enfants ;

Ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

Son frère, ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

Ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Madame Cécile PEDICONE née GIANNIERI

survenu le 27 décembre,

à l’âge de 89 ans.

Cécile repose à la chambre funéraire,

3 place de l’Etang de la Forge au Creusot.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

le mardi 31 décembre à 14 heures,

en l’église Saint-Henri.

Condoléances sur registres.

Pas de plaques.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



ROC –ECLERC 26 Bd H. Paul Schneider 71200 LE CREUSOT 03/85/55/03/50